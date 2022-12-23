«Справка официальная есть»: Трусова снялась с чемпионата РФ из-за диагноза

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 14

Фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата РФ из-за диагноза

Фото, видео: Александр Вильф / ТАСС; Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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На знаменитую спортсменку было возложено немало надежд, ведь о ее победах наслышан весь мир.

Российская фигуристка Александра Трусова больше не участвует в чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Это подтвердила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина. По ее словам, причиной снятия стали медицинские показания.

«Диагноз мы не рассказываем. Если она посчитает нужным дать какой-то комментарий, то окей. Но есть некий этический момент — врачебная тайна. Человек должен сам рассказывать о том, что с ним произошло. Во всяком случае не мы. Справка официальная есть, что человек снялся по медицинским показаниям. На тренировке ее не было», — заявила она в беседе с 5-tv.ru.

К слову, Александра Трусова является бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022), бронзовым призером Финала Гран-при (2019), двукратным серебряным (2019, 2022) и двукратным бронзовым (2020, 2021) призером чемпионата РФ.

Женские соревнования в одиночном катании на чемпионате России начнутся сегодня. Помимо Трусовой из-за проблем со здоровьем с них снялись Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. Они отказались от участия после выступления с короткой программой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для фигуристов написали этический кодекс.

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