Главный дипломат ЕС решил в попытке вернуть влияние на «черном континенте» пойти на хитрость.

В Африке знают, где находится Россия и кто такой российский лидер Владимир Путин. Об этом в беседе с РИА Новости сказал посол Кении в России Бенсон Огуту.

«Наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», — подчеркнул собеседник агентства.

Он подчеркнул, что главный дипломат Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель высказал свое мнение по данному поводу. В частности, Боррель сказал, что не верит в искренность африканцев, которые на стороне России. В пример он привел демонстрацию в Мали, усомнившись, что участвующие в ней что-то знают о Путине и Донбассе.

После этого российский президент сказал, что в Африке знают, где находится РФ и какую роль она сыграла, борясь с колониализмом. Путин добавил, что Россия имеет «устойчивые, добрые, дружеские отношения с африканскими странами», которые продолжаются. Представитель российского МИДа Мария Захарова посоветовала Боррелю не мерить людей по себе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, из-за чего может произойти отставка Жозепа Борреля.