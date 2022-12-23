Жесткий контроль за ситуацией: Шойгу проверит гособоронзаказ в Ижевске

Проинспектировано будет предприятие, отвечающее за поставку оборудования мобилизованным.

Выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) проверит министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-секретарь главы оборонного ведомства Россияна Марковская.

«В частности, он проинспектирует производственные мощности предприятия концерна «Калашников», — сказала Марковская.

Предприятие занимается выпуском высокоточных боеприпасов и стрелкового вооружения. В ноябре в СМИ сообщалось что концерн «Калашников» стал главным координатором поставок боевой экипировки в Вооруженные силы РФ.

Подчеркивалось, что данная мера нужна, чтобы обеспечить 300 тысяч мобилизованных необходимым оборудованием. Также известно, что поставки будут жестко контролироваться Минпромторгом, назначившим концерн ответственным за исполнение поставленной задачи.

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