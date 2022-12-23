Жесткий контроль за ситуацией: Шойгу проверит гособоронзаказ в Ижевске

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 29

Глава Минобороны РФ Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа

Жесткий контроль за ситуацией: Шойгу проверит гособоронзаказ в Ижевске

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Проинспектировано будет предприятие, отвечающее за поставку оборудования мобилизованным.

Выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) проверит министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-секретарь главы оборонного ведомства Россияна Марковская.

«В частности, он проинспектирует производственные мощности предприятия концерна «Калашников», — сказала Марковская.

Предприятие занимается выпуском высокоточных боеприпасов и стрелкового вооружения. В ноябре в СМИ сообщалось что концерн «Калашников» стал главным координатором поставок боевой экипировки в Вооруженные силы РФ.

Подчеркивалось, что данная мера нужна, чтобы обеспечить 300 тысяч мобилизованных необходимым оборудованием. Также известно, что поставки будут жестко контролироваться Минпромторгом, назначившим концерн ответственным за исполнение поставленной задачи.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине для защиты мирного населения от неонацистов. Российские войска имеют новейшее вооружение для борьбы с боевиками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто сорвал высадку украинских войск на Кинбурнской косе.

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