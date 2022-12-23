Минпросвещения утвердило изменения в системе образования в России

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Нововведения появятся, как в школах, так и в вузах.

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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В российских школах теперь будет единая образовательная программа, на которую должны перейти уже со следующего учебного года. Сегодня ее утвердило Минпросвещения. Вводится обязательная военная подготовка на ОБЖ и блок про специальную военную операцию на уроках истории.

Например, подростки будут изучать, что такое строевая подготовка и воинское приветствие. Им также расскажут про оружие пехотинца и правила обращения с ним. Кроме того, школьники будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую помощь в бою, изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5.

Только стало известно, что курс по основам военной подготовки появится и в российских вузах. Такое решение было принято в Минобрнауки.

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