Советский опыт: в Петербурге радикально изменили систему уборки улиц и дворов зимой

С января снег во дворах Петербурга будут убирать по-новому. Вернее, это хорошо забытый старый способ. Работы будут выполнять не подрядчики и управляющие компании, выигравшие тендеры, а специально созданные для этого муниципальные жилищные агентства — как в советские времена.

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А вот техника будет современная. Из бюджета города выделили миллиарды рублей. Хватит и чтобы зарплату дворникам повысить. Корреспондент «Известий» Дмитрий Будков выяснил, станет ли борьба с сугробами более эффективной.

Механизатор Александр Звоноков обкатывает новенький мини-трактор в одном из дворов Петербурга. Это первый выход на работу и техники, и механика. Он недавно устроился в управляющую компанию, обещают зарплату в районе 40 тысяч рублей. Но уже в январе грядут большие изменения.

«По мере поступления техники мне было сделано предложение, можно сказать, одному из первых. Потому что основная работа будет с 1 января для работников нашего предприятия. Сейчас еще строится бытовой городок небольшой, где они могли бы переодеваться», — сообщил механизатор ЖКС № 2 Александр Звонков.

Сейчас внутриквартальные территории — например, проезды во дворах и другие земли общего пользования — убирают подрядчики, выигравшие государственные, муниципальные контракты. Но так будет только до конца этого года.

«Город отказывается от привлечения подрядных организаций. Сама концепция привлечения подрядчика — крайне не гибкая. Включается контракт, подрядчик заявляет, что в случае снегопада выведет 20 тракторов и 200 человек. Но как только начинает идти снег, выясняется, что трактор у него один. И та — не снегоуборочная машина», — объяснил причину перемен председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов.

За порядком теперь будут следить муниципальные жилищные агентства с собственным штатом и техникой. Их создадут в каждом районе Петербурга. Практика, когда у подрядчика выигравшего тендер на содержание внутриквартальных территорий, нет ни работников, ни техники должна уйти в прошлое.

Сейчас город активно ищет работников, завлекая достойной зарплатой. Дворникам обещают от 40 тысяч рублей; механизаторам — от 70. Предусмотрены бонусы — оплата больничного, отпуска, надбавки за переработки и смены в выходные дни. Для иногородних готовы предоставить места в общежитии.

Блогер Юрий Альтерман — один из тех, кто хочет вступить в ряды снежного десанта. Подготовился: купил перчатки и жилетку.

«Можно выйти на улицу, на свежий воздух и зарабатывать денежку: убирать двор и красоту наводить. То есть, не только блогерством зарабатывать, а также руками — по-настоящему», — объяснил свое решение Юрий.

Наводят порядок в городе сейчас 180 частных компаний. Не самую лучшую свою работу оправдывают медлительностью ТСЖ и жилкомсервисов, которые подавали заявки крайне не оперативно.

«Даже если от нас откажутся все управляющие компании, от наших коммерческих услуг, мы несильно пострадаем. Потому что мы просто перейдем на другие объекты — на гипермаркеты, автосалоны», — заверил руководитель коммерческого направления компании «Стройпроект» Станислав Матковский.

Дворники муниципальных жилищных агентств без работы точно не останутся, даже когда снег растает. Власти Петербурга планируют взять опыт Москвы — расширить перечень работ для персонала.

«Москва распространила функцию управляющих компаний и на уборку межквартальных территорий. Москва доплачивает за эти функции», — отметила заместитель председателя Комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Северная столица впервые на уборку в следующем году выделила беспрецедентную сумму — десять миллиардов рублей. Переход к новой системе уборки снега завершится в июле. Справится ли Северная столица со снегопадами по-новому, покажет следующая зима.