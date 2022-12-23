Звезды сошлись: Киркоров и Ани Лорак до утра отрывались на приватной вечеринке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46

Ани Лорак и Филипп Киркоров посетили день рождения Алены Жигаловой

Звезды сошлись: Киркоров и Ани Лорак до утра отрывались на приватной вечеринке

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Необычная компания собралась на празднике знаменитой ведущей.

Певец Филипп Киркоров и исполнительница Ани Лорак посетили закрытое мероприятие. Ведущая авторского шоу Алена Жигалова собрала на свой 42 день рождения весь свет российского шоу-бизнеса. Об этом проинформировал сайт dni.ru.

По своему звездному составу вечеринка не уступала известным отечественным премиям и голубым огонькам. Заглянула в гости к интервьюеру и Лорак, которая последнее время не отличается социальной активностью. Вслед за Каролиной пожаловал и король российской эстрады.

«Помню, как гуру моды Алена Долецкая критиковала меня и говорила: «Ты одет как из недорого привокзального магазина Берлина!» — заявил Киркоров, комментируя выбранный им яркий наряд от Louis Vuitton.

Артист признался, что до сих пор не понимает, почему осуждение Долецкой пало именно на Берлин. По его словам, есть города, в которых фешн-индустрия развита «покруче». Киркоров также заявил, что именно после замечания журналистки он начал увлекаться модой и выкладывать за свои наряды огромные суммы.

Не сэкономил знаменитый певец и на подарке «Алене Блин», он преподнес ей плазменную панель стоимостью около полумиллиона. Близкая подруга Киркорова — диджей Катя Гусева поздравила журналистку стильным дизайнерским спортивным костюмом.

Среди гостей также были: Бьянка, То-Ма, Стас Костюшкин, Дава. Знаменитости порадовали именинницу косметикой, украшениями, цветами и многим другим. Главный сюрприз ждал Жигалову уже под утро. Ей вынесли огромный торт от именитого французского кондитера Дмитрия Дюрана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дети Киркорова как две капли воды похожи на его подругу Гусеву. 

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