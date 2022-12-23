Массовое закрытие счетов в Bank of Georgia: что происходит

Несмотря на ограничения, россияне по-прежнему имеют возможность открыть счет в банке.

Большое количество россиян и белорусов получили сообщения о закрытии своих счетов в грузинском Bank of Georgia. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Банк разослал клиентам сообщения, что их счета будут закрыты в течение двух и в некоторых случаях пяти рабочих дней», — говорится в сообщении.

Согласно информации, основанием для блокировки счетов стали операции с криптовалютами, подозрительная активность и «вызывающие сомнения» переводы.

Однако по информации самого банка, ситуация с закрытием счетов коснулась некоторой категории клиентов, вне зависимости от их гражданства.

Кстати, буквально недавно в Bank of Georgia от части клиентов с российским паспортом стали требовать подписания документа с осуждением действий России в отношении Украины и Грузии. Тем не менее, такая практика не продержалась и месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Украина и страны Запада призвали Грузию сформировать «второй фронт» против РФ.