Массовое закрытие счетов в Bank of Georgia: что происходит

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Россияне жалуется на блокировку счетов в крупнейшем банке Грузии

Массовое закрытие счетов в Bank of Georgia: что происходит

Фото: imago stock&people / ТАСС

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Несмотря на ограничения, россияне по-прежнему имеют возможность открыть счет в банке.

Большое количество россиян и белорусов получили сообщения о закрытии своих счетов в грузинском Bank of Georgia. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Банк разослал клиентам сообщения, что их счета будут закрыты в течение двух и в некоторых случаях пяти рабочих дней», — говорится в сообщении.

Согласно информации, основанием для блокировки счетов стали операции с криптовалютами, подозрительная активность и «вызывающие сомнения» переводы.

Однако по информации самого банка, ситуация с закрытием счетов коснулась некоторой категории клиентов, вне зависимости от их гражданства.

Кстати, буквально недавно в Bank of Georgia от части клиентов с российским паспортом стали требовать подписания документа с осуждением действий России в отношении Украины и Грузии. Тем не менее, такая практика не продержалась и месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Украина и страны Запада призвали Грузию сформировать «второй фронт» против РФ.

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