«В жизни могут случиться три духа»: Ефим Шифрин о том, кто может мешать человеку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37

Артист Ефим Шифрин рассказал, что он не верит в чудесные превращения

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Юморист признался, что человеку на пути всегда может встретиться кто-то, кто будет пытаться его изменить или перенаправить не в то русло.

Российский актер Ефим Шифрин считает, что человеком могут «управлять» несколько видов духов на протяжении его жизни. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на премьере спектакля Алексея Франдетти «Рождественская история» по мотивам сказочной повести Диккенса.

По его словам, в жизни любого человека могут случиться три духа: любимой женщины, любимого мужчины, либо учителя или человека, который попытается что-то поменять на его пути.

«В этом отношении я пессимист я таких превращений не видел. Мне не попадались люди, которые превращались из алчных — в щедрых, из злобных — в добродушных. Это очень трудная вещь», — резюмировал юморист.

Кстати, в спектакле «Рождественская история» сказочно-фантастическая часть диккенсовской истории связана с тремя духами, которые посещают главного персонажа Скруджа: Святочный дух Прошлых лет, Дух нынешних Святок и Дух будущих Святок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ефим Шифрин какие вещи он не способен простить.

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«В жизни могут случиться три духа»: Ефим Шифрин о том, кто может мешать человеку

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