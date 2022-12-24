За океаном все никак не могут наиграться в войнушку, и не важно, что проливается кровь.

Активное сотрудничество Молдавии со странами Североатлантического альянса в военной и военно-технической сферах подрывает ее же безопасность, приближая республику к катастрофе. Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

«Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо», — сказал собеседник РИА Новости.

Галузин отметил, что накачка того или иного государства натовским оружием, а также размещение на его территории контингентов военно-политического блока не добавляет ему безопасности и независимости.

По данным турецкого издания Evrensel, в планы НАТО входит расширение за счет балканских государств, а также Закавказья. Обозреватель Юджель Оздемир аргументировал свое мнение тем, что на саммите альянса в Румынии находились чиновники Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговины.

В конце ноября официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова говорила о втягивании Западом Молдавии в кампанию против РФ. Сценарий аналогичен украинскому. По словам дипломата, в стране чистится информационное пространство от неугодных мнений. Кроме того, используются политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтралитета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чья ракета упала в Молдавии.