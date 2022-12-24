Бандурин рассказал, где состоятся похороны погибшего от рака Александра Пономаренко

Родные и близкие известного артиста через несколько дней соберутся вместе, чтобы проститься с ним.

Не стало знаменитого российского юмориста Александра Пономаренко. Его похороны должны состояться в городе Новочеркасск, ведь именно там артист родился и вырос. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал заслуженный артист РФ Николай Бандурин.

«Похороны будут через три дня, в Новочеркасске, насколько я помню», — заявил Бандурин.

Причиной такой скорой смерти знаменитого юмориста стала онкология, с которой он на протяжении многих месяцев усердно боролся.

Об гибели одного из братьев Пономаренко сообщил ведущий Андрей Малахов в социальных сетях. Все началось всего лишь летом прошлого года. И вот уже в самом конце 2022-го знаменитости не стало. Он не дожил до Нового года всего несколько дней.

Как выяснили журналисты, за время болезни звезда «Кривого зеркала» перенес десять курсов химиотерапии, но результата процедуры, к сожалению, не принесли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как участник знаменитого дуэта близнецов последние годы страдал от онкологии. Известно, что Александр Пономаренко потерял 20 килограммов всего за год.