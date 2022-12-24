Оборонное ведомство продолжает вскрывать факты разработки американцами биооружия в Незалежной.

Имена ключевых фигурантов военно-биологических проектов на Украине озвучили в Минобороны РФ. Сведения о них содержатся в расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, к которому российское военное ведомство получило доступ.

«Среди них — бывший директор ДИТРА Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfiser, и многие другие», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что ранее подтверждалось участие сына американского президента Джо Байдена Хантера и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании подрядчиков Пентагона, работающих на Украине.

В ноябре Кириллов заявил о получении доказательств разработки американцами на Украине компонентов биологического оружия. Документы были обнаружены в ходе проведения специальной военной операции. В частности, речь идет о нарушении американцами на Украине 1 и 4 статей конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что биологические компоненты, использовавшиеся в этих проектах, не имеют никакого отношения к актуальным проблемам здравоохранения Украины. Основной акцент был сделан на изучении природно-очаговых и особо опасных инфекций. По словам Кириллова, они представляют собой возможные компоненты для создания биологического оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным Минобороны РФ, в США проводят работы по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19. Их результатом стало создание нового штамма коронавирусной инфекции, невосприимчивого ко всем существующим вакцинам.