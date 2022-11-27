Минобороны РФ доказало разработку американцами биологического оружия на Украине

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 43

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Минобороны РФ доказало разработку американцами биологического оружия на Украине

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о получении российскими военными документов, доказывающих нарушение со стороны США 1 и 4 статей конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Представители российской армии заявили о получении доказательств разработки американцами на Украине компонентов биологического оружия. Подтверждающие это документы были получены в ходе проведения специальной военной операции РФ на территории Незалежной.

В частности, речь идет о нарушении американцами на Украине 1 и 4 статей конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. С соответствующим заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В непосредственной близости от российских границ велась разработка компонентов биологического оружия», — заявил Игорь Кириллов, отметив, что биологические компоненты, использовавшиеся в этих проектах, не имеют никакого отношения к актуальным проблемам здравоохранения Украины.

Генерал-лейтенант добавил, что основной акцент был сделан на изучении природно-очаговых и особо опасных инфекций. По словам Кириллова, они представляют собой как возможные компоненты для создания биологического оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ использовались солдаты украинской армии и душевнобольные люди. Эти испытания проводились под контролем США.

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