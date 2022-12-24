Телеведущая Дана Борисова показала фигуру в купальнике после двух липосакций

Телеведущая Дана Борисова показала фигуру после двух липосакций. Она сфотографировалась в купальнике на пляже острова Самуи — сейчас звезда отдыхает в Таиланде. 46-летняя знаменитость откровенна со своими поклонниками, она сообщает обо всех, даже самых радикальных, процедурах красоты.

К липосакции Борисова прибегала дважды. Весной этого года она также сделала подтяжку лица. Грудь селебрити тоже не натуральная, в последнее время, признавалась она, все чаще посещают мысли избавиться от имплантов. Результатом последнего визита к пластическому хирургу ведущая осталась не вполне довольна. Ей удалили жир сразу в нескольких областях — руки, живот, спина и ноги. После операции на теле остались, как говорила сама Борисова, бугры и впадины.

Дана Борисова на пляже острова Самуи, Таиланд. Instagram* / danaborisova_official

Сейчас теледива с 15-летней дочерью наслаждается отпуском. Ежедневные выходы в купальнике — повод показать фанатам, как преобразилась звезда. Борисова опубликовала несколько кадров, подчеркнув, что не использовала фильтры и фоторедакторы, предстала перед публикой как есть.

«Итак, вот они, первые фото в купальнике без фотошопа, все, как мы с вами любим», — подписала снимки Дана.

Для презентации своего нового тела телеведущая выбрала слитный купальник с цветочным принтом. Отвечая на вопросы фолловеров в комментариях, она отметила, что купила его за две тысячи рублей в интернет-магазине. Подписчики, к слову, были к знаменитости благосклонны — и скромность в шоппинге похвалили, и выстраданные стройные ножки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дана Борисова и ее дочь Полина чуть не стали жертвами таксиста-наркомана.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.