Мэр Донецка заявил, что ВСУ обстреляли городскую поликлинику

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Эксклюзив 47

Националисты продолжают мучить мирное население Донбасса.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поликлиники. Она находится в Петровском районе города.

«Во время обстрела Петровского района повреждено остекление в здании поликлиники больницы № 14», — написал мэр в своем Telegram-канале.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры из больничной палаты. Помимо поликлиники ВСУ подвергли обстрелу еще и детский сад в Киевском районе Донецка: повреждены оконные блоки, кровля, а сторож получил контузию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле обсудили восстановление Донбасса.

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