«Эта ваша заливная рыба!»: рецепт праздничного блюда к новогоднему столу

Мало кто знает, что оно было создано за рубежом несколько веков назад.

Заливное из рыбы — это залитое студенистым наваром холодное блюдо из мяса или рыбы. Оно появилось в начале XIX века. Тогда французские кулинары переработали рецепт студня: в бульон стали добавлять желеобразующие вещества.

Поначалу заливные блюда готовились в основном из рыбы — это до сих пор считается популярным вариантом. Что понадобится для его приготовления?

рыба (судак, минтай, форель) — 800 граммов;

лавровый лист;

черный перец горошком — 5 зерен;

желатин — 20-30 граммов;

морковь — 1-2 штуки;

яйцо отварное — 1 штука;

петрушка — 2-3 веточки;

лимон по вкусу — четверть от целого.

Сначала нужно разделать рыбу на филе с кожей без костей и нарезать на порционные куски. Морковь промыть и поставить вариться на 20 минут.

Лук очистить и нарезать кольцами. Выложить в кастрюлю рыбу, лук, специи и варить лавровым листом, солью и перцем до готовности. После кипения нужно убавить огонь и варить рыбу 15 минут. Готовую не стоит держать в бульоне более получаса: она может потерять форму.

Далее желатин нужно залить водой и оставить на 30-40 минут. Если используете быстрорастворимый, то можно ограничиться 10-ю минутами.

Для желе рыбный бульон процедить и остудить до комнатной температуры. После добавить желатин и нагреть бульон. Помешивать до растворения желатина и не доводить до кипения. Полученный бульон остудить и процедить.

Далее очистить и нарезать морковь и яйцо. В глубокую тару разложить куски рыбы кожей вверх на расстоянии друг от друга и на каждый из них положить морковь, яйцо, петрушку. Залить небольшим слоем охлажденного желе и дать остыть.

Затем залить оставшимся желе более толстым слоем и поставить блюдо в холодильник до полного застывания.

Подавать рекомендуем с хреном. Приятного аппетита!