Институт русского языка имени Пушкина выбрал словом года «наследие». Лингвисты сознательно исключили из выборки все политические и военные термины в пользу универсальных, вечных ценностей.

И в этом они пошли наперекор зарубежным трендам, так, например, в США выбрали словом года «газлайтинг» — психологическое давление, которое ставит под сомнение реальность. В том числе из-за обилия фейк-ньюс.

В Великобритании некий «режим гоблина», он сочетает лень, беззастенчивость, неряшливость, жадность. Есть и другие «слова года» по версии разных объединений, например «перманентный кризис» или «смена эпох».

Но о чем заставляет задуматься «наследие»: где наши корни, кто мы, и куда мы идем? В «режиме гоблина» этим задуматься невозможно.

К сожалению, «наследие» в силу шокового разворота к рыночной экономике в 90-е, у нас в стране стало трактоваться как «наследство» — гораздо более узкое и материальное понятие. Старую истину «родина там, где сердце», заменили новоделом «родина там, где кошелек».

Этот год расставил точки над «i» и явил истинные лица тех, кто посчитал, что главное сохранить «наследство», не задумываясь о том, как оно было заработано, и что будет с «наследием». Отсюда этот «плач русских олигархов» в Лондоне, отсюда преследование прозападных российских журналистов в Прибалтике. Год закончился, пройдет следующий, потом еще, Россия выстояла и выстоит дальше.

Ее наследовать будут другие люди, для которых «национальная идентичность», «историческая память» неразрывно связаны со словом «Родина». Это также один из главных итогов этого года — консолидация нашего общества. Люди сплотились, показали свои лучшие качества: солидарность, взаимопомощь, добродетель, стойкость и мужество.

Более 20 000 добровольцев записались в Вооруженные Силы. Сотни тысяч волонтеров помогают обеспечить солдат на передовой всем необходимым, помогают семьям, которые ждут их дома. Помогают украинцам, которые уехали от зверств ВСУ в Россию.

На этой неделе немецкие социологи опубликовали статистику: почти три миллиона граждан Украины за этот год переехали в Россию. Больше, чем в Польшу или Германию. В Европе тоже много украинцев — на лазурном берегу с февраля образовался «батальон Монако», бизнесмены и разного пошиба чиновники. Есть даже слой «профессиональных украинских беженцев»: они требуют пособий, еды и разрушают все вокруг, разрисовывать машины, здания символикой, в общем чувствуют и ведут себя как дома.

Они не одиноки, уезжали и россияне. Был поначалу, казалось бы, «исход» нашей «особой» интеллигенции, части «креативного класса»? От них на Западе ждали, конечно, другого, что они будут пламенными речами тут поднимать народ на свержение режима. Но не пошел народ за ними, плохой наверное, «неправильный». Все что остается — мутить там воду в интернете и поливать грязью тех, кто остался.

Вот еще одни цифры, которые демонстрируют что сейчас востребовано обществом, как оно относится к происходящему: телевизионная статистика. Помните сколько разговоров было про умирающий телевизор, про интернет в котором все отныне черпают информацию, ибо там вся правда. Однако цунами фейковых новостей, которые активно провоцировала западная пропаганда, и, в первую очередь, украинские Центры информационно-психологических операций (ЦИПСО) обернулось против самих авторов вранья.

Основные российские каналы в этом году как минимум удержали аудиторию. В том числе и наш Пятый канал. Обьяснение этому весьма простое: в обществе увеличился запрос на традиционную информацию, проверенную и правдивую, качественную аналитику, а не на так называемый шок и треш контент, не на ангажированые новости.

Да, количество просмотров в интернете у информационных и маскирующихся под них ресурсов тоже не уменьшилось. Однако цифры телесмотрения говорят о том что после прочтения интернета люди включали телевизор, чтобы узнать, а как оно было на самом деле, что все это значит, и к чему приведет.

Те СМИ которые пошли по другому, нетрадиционному пути, кто сделал ставку как раз на прозападаную позицию, кто методично и старательно бередил раны у сомневающихся, они ожидаемо и закончили свой путь в эмиграции, который оказался тупиком. Им тут было не уютно, а там их просто закрыли. И никакие стенания и раскаяния не помогали и не помогут.

Опыт некогда сильных мира сего, уехавших бизнесменов, которые тоже громко каялись, ничему не научил.

«Люди, которые живут в этой стране, должны жить интересами страны. Понимаете, дело вот в чем: если человек здесь живет и связывает свою жизнь, жизнь своих детей, своей семьи с этой страной — это одно дело. А если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а все там [за границей] — тогда он дорожит не страной, в которой он живет и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. А такие люди представляют для нас опасность. Но мы лояльно ко всем относимся», — заявлял Владимир Путин.