Для горнолыжных курортов в РФ хотят ввести страхование

Путешествия на лыжные курорты станут безопаснее — специально для такого вида отдыха хотят ввести обязательное страхование. Теперь переломы и куда более серьёзные травмы не останутся без лечения. Вот только стоимость путёвки, конечно, вырастет. Что ещё поменяется, знает Александр Морозов.

«Стало больно, не могла разогнуться, дышать, и перед глазами все поплыло», — говорит сноубордистка Анна Крысова, показывая на шрам.

Серьезной травмой обернулось для Анны катание на сноуборде в одном из горнолыжных клубов. Сначала думала, что отделается синяками, но эффектный трюк закончился реанимацией.

«Неудачно прыгнула на трубу и, к сожалению, порвала двенадцатиперстную кишку. Мама рассказывала, что ей звонили и говорили, что могут быть не очень хорошие последствия и пока ситуация плохая», — вспоминает Крысова.

По словам Анны, после операции по полису обязательного медицинского страхования, шов на животе постоянно расходился, к тому же косметические услуги по «полировке шрама» в страховку не входили. Поэтому пришлось обращаться в частную клинику. Считает, что с дополнительным спортивным полисом, у нее таких проблем не возникло бы.

«От травм на склонах никто не застрахован, но не всегда можно рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. Например, в некоторых случаях необходима экстренная эвакуация пострадавшего по воздуху. А чтобы вызвать вертолет, необходимо заплатить 200-250 тысяч рублей. А полис ОМС такие расходы не покрывает», — передал корреспондент Александр Морозов.

Поэтому если с туристом что-то произойдет, все расходы, в частности на транспортировку, оплачивает он сам. Чтобы такого не было, депутаты предложили владельцам курортов заключать договоры добровольного страхования с отдыхающими на месте.

«Мы считаем, что если будет страхование, то на курорты придут частные компании, которые по другим тарифам будут обслуживать туристов более оперативном порядке и качественно. За рубежом страховка такая стоит где-то два-три евро. Страховщики считают, что у нас такая страховка будет стоить 100 рублей», — сказала зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфрастуктуры Наталья Костенко.

Страховать отдыхающих планируют на время пребывания на курорте. Такие полисы будут предлагать даже тем, кто приехал покататься на несколько часов за город на оборудованный склон. А вот с фрирайдом такая схема уже не «прокатит», уверен

Константин. Он больше 20 лет занимается экстремальными лыжами и сноубордом. Считает, что страховка за 100 рублей не покроет расходы на транспортировку раненого из отдаленных от цивилизации участков, если он катается сам по себе. И за такие случаи не каждая страховая возьмётся.

«Я оформлял полисы добровольного медицинского страхования с повышенными коэффициентами рисков. Это довольно дорогие страховки, находил компании, которые окажут гарантированно услуги. Если вы катаетесь на курорте, соответственно то страховки ОМС, вашей обычной государственной обычно хватает, чтоб вам оказали помощь», — сказал сноубордист Константин Галат.

А вот владельцы горнолыжных комплексов считают, что добровольная страховка должна быть обязательной у всех отдыхающих, независимо любитель он или экстремал.

«У меня очень много конфликтов, когда с меня начинают требовать деньги. У вас там не так стоит, плохо огорожено, собака выскочила, постоянные суды, хотя выскочила собака — тоже страховой случай», — уверен директор горнолыжного комплекса Владимир Голодяев.

Некоторые владельцы бизнеса уже пытались своим клиентам продавать такие полисы в нагрузку, но возникли проблемы.

Я на маленьких склонах катаюсь, а вы меня обязывайте, я не буду ломаться. Если со мной что-то случится, я готов оплатить из своего кармана, а вы хотите. Обычно людям психологически, что мы на этом зарабатываем — курорт. Очень сложно объяснять людям, что это вам нужно», — заявил директор горнолыжного комплекса Искандер Сабуров.

Владельцы склонов признаются, что в основном от полисов отказываются те, кто считают себя мастерами спорта по горным лыжам.

«Себе бы я не оформлял, потому что я катаюсь с детства и так скажем уверен в себе»;

«Я ее думаю, что-то такое произойдет, я супер, аккуратный человек», — уверены россияне.

О том, что горные лыжи и сноуборд стоят на четвертом месте по вывихам, смещениям и переломам, знают врачи-травматологи. Зимой больницы забиты поломанными туристами с российских склонов. По словам докторов, введение дополнительной страховки помогло бы распределить нагрузку между больницами, чтобы все могли получить квалифицированную помощь.