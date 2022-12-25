Юрий Антонов после операции начал лечиться у китайского целителя

Музыкант летал в Австрию на операцию. Певцу заменили сустав, но его до сих пор преследуют сильные боли.

Певец Юрий Антонов спустя два месяца после операции на ноге, похоже, решил обратиться к китайскому знахарю. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

«Летал недавно в Дубай на консультацию к известному китайскому знахарю. Он мне посоветовал какие-то специальные компрессы из трав, но у него с собой не было этих снадобий, надо еще раз с ним встречаться», — сказал музыкант.

После возвращения в РФ звезда посещает светские мероприятия, а также эфиры федеральных телеканалов. Видимо, ему значительно лучше. Антонов способен передвигаться без трости и специальных устройств, несмотря на то, что травма напоминает о себе.

«Я стараюсь привыкнуть к тому, что сейчас в моей жизни сложилась такая ситуация. Но привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень сложно», — говорил когда-то селебрити.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Юрий Антонов впервые вышел в свет.