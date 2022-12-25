«Она становится смешной»: Кушанашвили высказался о пьянстве Волочковой

Бывшая прима Большого набивает себе рейтинг за счет социальных сетей. Но, похоже, это не единственный способ.

Пристрастие балерины Анастасии Волочковой к алкоголю можно назвать милым. Об этом заявил скандальный журналист Отар Кушанашвили на шоу «Я себя знаю!» на YouTube.

«Волочкова пьет, как если соединить весь русский шоу-бизнес и тамадой назначить Павлиашвили, которого не перепить, в принципе, а она смогла… Она становится смешной, как все, нелепой, но сохраняет ровную походку! Она вполне контролирует свою жизнь», — сказал Кушанашвили.

В частности, журналист вспомнил совместный корпоратив с бывшей примой Большого театра, где упомянул ее личную жизнь.

Сама Волочкова не единожды отмечала, что позволяет себе выпить по веской причине. По ее словам, она балует себя алкоголем после тяжелого трудового дня. Также блондинка не терпит, когда ей указывают со стороны, что и как делать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова говорит о пристрастии к спиртному.