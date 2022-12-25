Новак: ремонт на «Северных потоках» технически возможен

До завершения расследования трудно назвать точные сроки, тем более Россию к делу о диверсиях допускать не желают.

Возможность ремонта «Северных потоков» на данный момент еще может стать реальностью, однако на это нужны время и деньги. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, до завершения расследования по делу диверсий на «Северных потоках» трудно назвать точные сроки восстановления инфраструктуры. Кроме того, операторов газопровод не допускают к информации.

«Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура и сколько это будет стоить. Пока же операторы газопроводов — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG — не допускаются к информации, которую компетентные органы европейских стран получают в ходе расследования», — объяснил ситуацию Александр Новак.

26 сентября на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока-2» вблизи датского острова Борнхольм были зафиксированы разрушения. Затем стало известно, что инцидент является следствием диверсии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ответственность за разрушения должен понести Запад. При этом любые попытки России участвовать в расследовании были отвергнуты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телеканал BBC опубликовал новые кадры последствий взрыва на газопроводах «Северный поток».