«Вызывает сомнения»: врач предостерегла Антонова от лечения у знахарей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 750

Врач Баллирано назвала шарлатанством лечение Юрия Антонова у знахарей

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Instagram* / balliranotatiana; 5-tv.ru

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Боль не покидала знаменитого композитора после тяжелой операции, и он решился на отчаянные методы.

Народный артист РФ Юрий Антонов обратился к нетрадиционной медицине, чтобы вылечить боли в колене. 77-летний музыкант признался, что после тяжелой операции летал в Дубай к известному китайскому знахарю. 5-tv.ru решил спросить у квалифицированного врача, руководителя медицинской клиники Татьяны Баллирано, чем может обернуться подобная реабилитация.

Эксперт сообщила, что травники могут сосуществовать вкупе с доказательной медициной. Однако зачастую знахари оказываются обманщиками, которые наживаются на несчастье больного.

«Я, лично столкнувшись, вижу шарлатанов и таких недоспециалистов, которые просто поверхностно какую-то схватывают информацию, и до конца не изучают ее. Поэтому, в таком случае, иногда даже можно навредить», —объяснила Баллирано.

По словам врача, «специалисты от бога» — это частные случаи. Нетрадиционная медицина хорошо развита в Китае, но если посмотреть на фармакологическую составляющую их деятельность, то можно увидеть, что травники используют вытяжки из лекарственных препаратов

«Немножечко вызывает сомнения, что китайский специалист находится в Дубае. Здесь я считаю, что попахивает коммерцией», — в завершение отметила эксперт.

Ранее 5-tv показывал, как выглядит Юрий Антонов после операции и возвращения из Австрии.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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