Дробыш прошелся по Руссо, который так и смог разобраться в своей национальности

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш высмеял певца Авраама Руссо, с которым сотрудничал в начале нулевых. По его словам, артист совершил множество комичных ошибок на пути к известности в России, особенно в вопросе творческого и национального самоопределения. Как отметил Дробыш в интервью Любови Терлецкой, исполнитель никак не мог решить, к какому народу себя отнести.

Руссо продюсер вспомнил в контексте рассказа о встрече с певицей Валерией, для которой он написал несколько хитов. В 2000-х он уже заработал себе имя сотрудничеством с Кристиной Орбакайте, после чего взялся за репертуар супруги своего коллеги Иосифа Пригожина. В промежутке между этими вехами разбирался с метаниями Руссо.

Дуэт с Кристиной Орбакайте сделал Авраама Руссо звездой в РФ. Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

«Мы с Пригожиным очень толково поступили с Руссо, потому что этот, скажем так, парень, который, кажется, до сих пор так и не разобрался, он кто, сириец, хохол, армянин, ливанец, киприот, турок… Он даже на одной программе забыл и пошел Пригожину звонить и спрашивать, кто он. А успеха не было. Несколько альбомов были, очень красочные клипы, а вот такой народной любви не было. И хорошая идея была срастить его с блондинкой», — поделился Дробыш.

Блондинкой для «сращивания» стала Кристина Орбакайте. Дуэт выпустил хиты «Любовь, которой больше нет» и «Я не отдам тебя никому», и они тут же обрели популярность. По мнению Виктора Дробыша, этот проект оказался очень ценным для Руссо, только после него ресторанный певец превратился в действительно известного гастролирующего артиста.

Виктор Дробыш, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Стоит отметить, корни у Авраама Руссо армянские. Настоящее имя певца Абрахам Жанович Ипджиян (Авраам Ипджян). Он родился в семье армян в сирийском городе Алеппо, после смерти отца, тогда будущему певцу было семь лет, переехал с мамой в Париж. В 1999 году предприниматель Тельман Исмаилов заметил исполнителя в одном из ресторанов и пригласил в Москву.

В 2010–2012 годах в своих интервью артист заявлял, что считает себя армянином. Несколькими годами позже он публично объяснил происхождение псевдонима. Как выяснилось, реальное имя музыканта казалось ему крайне неподходящим для сцены, и он прошерстил родословную по линии отца и выбрал оттуда наиболее звучную и красивую фамилию. Все вышеперечисленные факты подтверждаются только словами самого Руссо.

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