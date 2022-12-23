Больше 20 лет на двоих: в Москве осудили участников покушения на Авраама Руссо

Сообщникам, причастным к попытке убийства певца, предстоит провести немало лет в колонии строгого режима.

В Хамовническом суде Москвы огласили приговор участникам дела о покушении на Авраама Руссо. Певец серьезно пострадал по их вине в 2006 году. Изначально под подозрение попали три сообщника — Джура, Трясников и Демкин. Однако последний умер в 2014 году, и его уголовное преследование прекратилось.

Как стало известно 5-tv.ru, 23 декабря суд объявил решение по делу: Виталий Джура получил 9 лет, а Алексей Трясников — 12 лет. Оба проведут все эти годы в колонии строгого режима. При этом обвиняемые не признали свою вину.

Изначально гособвинение просило назначить Джуре 10 лет колонии, а Трясникову — 14. Также представитель Авраама Руссо предоставил иск на пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда к Джуре и Трясникову солидарно и на один миллион в качестве материального вреда.

Суд лишь частично удовлетворил заявление. В итоге, пострадавший певец получит один миллион в качестве морального вреда.

По версии следствия, певца «заказал» бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Сейчас бизнесмен живет в Черногории, где ему предоставили политическое убежище.

Исмаилов решил организовать покушение на певца из-за неприязни. Михаил Демкин, Виталий Джура и Алексей Трясников стали его сообщниками. Между мужчинами были распределены обязанности по подготовке к нападению: Трясников и Джура следили за Руссо и передавали Демкину всю информацию о его передвижениях и делах.

19 августа 2006 года Михаил Демкин открыл стрельбу по машине жертвы. Певец получил четыре огнестрельных ранения и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аврааму Руссо пришлось перенести несколько серьезных операций на ноге, чтобы восстановиться после ранения. При этом сам артист признавался, что не почувствовал каких-либо улучшений.