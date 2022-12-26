Почти половина россиян хотят получить деньги в подарок на Новый год

Онлайн-платформа Webbankir провела опрос среди российского населения и выяснила, чего граждане желают обнаружить в новогоднем подарке. Результаты исследования опубликовали «Известия».

«Почти половина респондентов (48,5%) считает лучшим подарком деньги. На втором месте по популярности со значительным отрывом оказались полезные в быту вещи для дома. Их выбрали 21,4% респондентов», — цитирует издание сообщение в документе.

17,6% не против получить ювелирные изделия. 15% — электронный гаджет, а вот 10,8% — отправиться в путешествие.

Лишь 6,2% опрошенных желают одежду и аксессуары, 5,7% — товары, связанные с хобби, что-то из области образования — 4,7%, а развлечения только 2,7%. Замыкают список цветы, алкоголь и продукты.

Эксперты говорят, что результаты показывают, что россияне стало практичнее. И дело не только в экономической ситуации, сколько в рациональном подходе к празднику и подаркам.

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