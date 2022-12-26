Цены на ЖКУ предложили повышать с учетом платежеспособности россиян

Повышать тарифы с учетом платежеспособности россиян предложили члены комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое самому ведомству. Об этом сообщают «Известия».

На сегодняшний день индексация тарифов на коммунальные услуги учитывает лишь инфляцию. Однако их доступность напрямую влияет на то, чтобы по счетам могли расплачиваться как можно больше людей, уверена глава комиссии Ирина Булгакова.

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», — сказала Булгакова.

Собеседница уверена, что если треть и более всего населения не способны платить, то «значит, что в субъекте что-то не так с тарифами», и их нельзя повышать. Компенсировать ресурсоснабжающим организациям недоплаченную часть предлагается из федерального бюджета.

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