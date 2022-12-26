На Филиппа Киркорова подали в суд из-за танца на перевернутом кресте

|
Рита Миронова
Рита Миронова 42

Киркорова просят наказать за оскорбление чувств верующих из-за танца на кресте

На Филиппа Киркорова подали в суд из-за танца на перевернутом кресте

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

После скандала на шоу артиста проверят по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих».

Филиппа Киркорова могут привлечь к ответственности за скандал на шоу. Дело в том, что артист в процессе номера «Мария Магдалена» танцевал на кресте, и теперь на него подали в суд. Об этом порталу Газета.ру рассказал юрист Киркорова Александр Добровинский.

Он убежден, что недоброжелатели пытаются очернить артиста из-за его политической позиции.

«Номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть, или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», — высказался Добровинский.

По его словам, жалобы носят заказной характер. В сторону Киркорова выдвигают «беспочвенные обвинения», потому что он поддерживает российскую политику.

Режиссером и продюсером своего юбилейного скандального шоу, к слову, был сам Киркоров. Ничего неприличного в танце с крестом он не увидел.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РПЦ осудили Киркорова за шоу с поваленным крестом.

-4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 декабря

Последние новости

13:50
Байден не получит от Путина поздравления с Новым годом
13:40
Скончался музыкант и автор песен Александр Шевченко
13:36
На Филиппа Киркорова подали в суд из-за танца на перевернутом кресте
13:27
Глава МИД Лавров: Запад скоро не сможет «рулить» в мировой экономике
13:16
Песков рассказал, как Путин отметит Рождество в 2023 году
13:05
США бросили, сбежали и оставили Афганистан в руинах

Сейчас читают

Зеленский ждет поражения ВСУ в Артемовске, чтобы расправиться с Залужным
«Месяцами не общались»: Волочкова находится в непростых отношениях с дочкой
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023