Магия цифр: как накрыть новогодний стол за 2023 рубля
Россиянам рассказали, как накрыть новогодний стол за 2023 рубля
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Доказано, что на эти деньги можно приготовить восемь блюд на четверых человек.
Можно ли бюджетно накрыть праздничный стол? В материале KP.RU доказано, что за 2023 рубля можно приготовить восемь блюд, причем не гнушаясь скидками и самыми дешевыми продуктами. Одно «но» все же есть — в списке покупок нет алкоголя.
Запеченная курица
- Курица — 1,5 килограмма;
- кислые яблоки — 2 штуки;
- чернослив — 100 граммов;
- соль и специи.
Курицу моем, сушим, натираем солью и специями, маринуем час-два. Очищенные яблоки надо нарезать и начинить ими курицу вместе с черносливом. Завернуть тушку в два слоя фольги и отправить в духовку на час на 200 градусов. Затем убираем вернхий слой фольги, поливаем курицу выделившимся соком и ставим обратно примерно на час.
Запеченная картошка
- Картофель — 2 килограмма;
- подсолнечное масло;
- чеснок — 6-8 зубчиков;
- соль и специи.
Картофель чистим и режем, добавляем к нему подсолнечное масло, соль, выдавленный чеснок и специи. Далее — в духовку на 180 градусов примерно на 60-80 минут.
Оливье
- Вареная колбаса — 300 граммов;
- маринованные огурцы — 300 граммов;
- зеленый горошек — 380 граммов;
- яйца — 4 штуки;
- картофель — 4 штуки;
- морковь — 1 штука;
- майонез и зелень.
Нарезаем колбасу, огурцы, вареные яйца, картофель и морковь. Все смешиваем, добавляем горошек, заправляем майонезом.
Селедка под шубой
- Слабосоленая селедка — 1 штука;
- картофель — 3 штуки;
- яйца — 3 штуки;
- свекла — 2 штуки;
- морковь — 2 штуки;
- луковица — 1 штука;
- майонез и молотый перец.
Варим свеклу, картошку, морковку и яйца, чистим и натираем на крупной терке. Селедку и лук нарезаем. Салат выкладываем слоями: картошка, майонез, селедка, лук, морковь, майонез, яйца, майонез, свекла, майонез.
Заливное с курицей
- Курица — 700 граммов;
- вода — 900 миллилитров;
- луковица — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- чеснок — 3 зубчика;
- лавровый лист — 2 штуки;
- желатин — 20 граммов.
Доводим до кипения курицу, очищенную морковь и луковицу в шелухе. Через 40 минут морковку вынимаем, добавляем чайную ложку соли, лавровые листики и оставляем еще на полтора часа. Луковицу выбрасываем, курицу вынимаем, охлаждаем, отделяем мясо от костей и режем его на мелкие кусочки. Минут через 15 часть бульона переливаем в миску. Высыпаем в эту миску желатин, размешиваем, через полчаса выливаем содержимое стакана в кастрюлю к остальному бульону и тщательно размешиваем. В формы для заливного выкладываем курицу, смешиваем ее с порезанной морковкой и пропущенным через пресс чесноком. Добавляем листья петрушки. Заливаем смесь бульоном, охлаждаем и отправляем застывать в холодильник.
Рулетики из лаваша
- Лаваш — 2 штуки;
- крабовые палочки — 200 граммов;
- вареные яйца — 3 штуки;
- маринованные огурцы — 150-200 граммов;
- зелень и майонез.
Начинку нарезаем и смешиваем с майонезом. На лаваш выкладывает по половине начинки, скатываем лаваши в рулеты и нарезаем кусочками.
Бутерброды со шпротами
- Ржаной хлеб — 1 штука;
- банка шпрот — 1 штука;
- чеснок и маринованные огурцы.
Хлеб нарезаем ломтиками, обжариваем на сковороде с двух сторон без масла. Натираем хлеб чесноком, выкладываем сверху нарезанные огурцы и шпроты.
Банановый торт
- Коржи вафельные — 1 упаковка;
- бананы — 5 штук;
- банка сгущенки.
Мажем каждый корж сгущенкой и выкладываем сверху нарезанные бананы. Укладываем такие коржи со сгущенкой и бананами друг на друга. Желательно дать ему постоять в холодильнике несколько часов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не поправиться после новогодних праздников.
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