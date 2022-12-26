Магия цифр: как накрыть новогодний стол за 2023 рубля

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Рита Миронова
Рита Миронова 15

Россиянам рассказали, как накрыть новогодний стол за 2023 рубля

Магия цифр: как накрыть новогодний стол за 2023 рубля

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Доказано, что на эти деньги можно приготовить восемь блюд на четверых человек.

Можно ли бюджетно накрыть праздничный стол? В материале KP.RU доказано, что за 2023 рубля можно приготовить восемь блюд, причем не гнушаясь скидками и самыми дешевыми продуктами. Одно «но» все же есть — в списке покупок нет алкоголя.

Запеченная курица

  • Курица — 1,5 килограмма;
  • кислые яблоки — 2 штуки;
  • чернослив — 100 граммов;
  • соль и специи.

Курицу моем, сушим, натираем солью и специями, маринуем час-два. Очищенные яблоки надо нарезать и начинить ими курицу вместе с черносливом. Завернуть тушку в два слоя фольги и отправить в духовку на час на 200 градусов. Затем убираем вернхий слой фольги, поливаем курицу выделившимся соком и ставим обратно примерно на час.

Запеченная картошка

  • Картофель — 2 килограмма;
  • подсолнечное масло;
  • чеснок — 6-8 зубчиков;
  • соль и специи.

Картофель чистим и режем, добавляем к нему подсолнечное масло, соль, выдавленный чеснок и специи. Далее — в духовку на 180 градусов примерно на 60-80 минут.

Оливье

  • Вареная колбаса — 300 граммов;
  • маринованные огурцы — 300 граммов;
  • зеленый горошек — 380 граммов;
  • яйца — 4 штуки;
  • картофель — 4 штуки;
  • морковь — 1 штука;
  • майонез и зелень.

Нарезаем колбасу, огурцы, вареные яйца, картофель и морковь. Все смешиваем, добавляем горошек, заправляем майонезом.

Селедка под шубой

  • Слабосоленая селедка — 1 штука;
  • картофель — 3 штуки;
  • яйца — 3 штуки;
  • свекла — 2 штуки;
  • морковь — 2 штуки;
  • луковица — 1 штука;
  • майонез и молотый перец.

Варим свеклу, картошку, морковку и яйца, чистим и натираем на крупной терке. Селедку и лук нарезаем. Салат выкладываем слоями: картошка, майонез, селедка, лук, морковь, майонез, яйца, майонез, свекла, майонез.

Заливное с курицей

  • Курица — 700 граммов;
  • вода — 900 миллилитров;
  • луковица — 1 штука;
  • морковь — 1 штука;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лавровый лист — 2 штуки;
  • желатин — 20 граммов.

Доводим до кипения курицу, очищенную морковь и луковицу в шелухе. Через 40 минут морковку вынимаем, добавляем чайную ложку соли, лавровые листики и оставляем еще на полтора часа. Луковицу выбрасываем, курицу вынимаем, охлаждаем, отделяем мясо от костей и режем его на мелкие кусочки. Минут через 15 часть бульона переливаем в миску. Высыпаем в эту миску желатин, размешиваем, через полчаса выливаем содержимое стакана в кастрюлю к остальному бульону и тщательно размешиваем. В формы для заливного выкладываем курицу, смешиваем ее с порезанной морковкой и пропущенным через пресс чесноком. Добавляем листья петрушки. Заливаем смесь бульоном, охлаждаем и отправляем застывать в холодильник.

Рулетики из лаваша

  • Лаваш — 2 штуки;
  • крабовые палочки — 200 граммов;
  • вареные яйца — 3 штуки;
  • маринованные огурцы — 150-200 граммов;
  • зелень и майонез.

Начинку нарезаем и смешиваем с майонезом. На лаваш выкладывает по половине начинки, скатываем лаваши в рулеты и нарезаем кусочками.

Бутерброды со шпротами

  • Ржаной хлеб — 1 штука;
  • банка шпрот — 1 штука;
  • чеснок и маринованные огурцы.

Хлеб нарезаем ломтиками, обжариваем на сковороде с двух сторон без масла. Натираем хлеб чесноком, выкладываем сверху нарезанные огурцы и шпроты.

Банановый торт

  • Коржи вафельные — 1 упаковка;
  • бананы — 5 штук;
  • банка сгущенки.

Мажем каждый корж сгущенкой и выкладываем сверху нарезанные бананы. Укладываем такие коржи со сгущенкой и бананами друг на друга. Желательно дать ему постоять в холодильнике несколько часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не поправиться после новогодних праздников.

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