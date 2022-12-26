Магия цифр: как накрыть новогодний стол за 2023 рубля

Доказано, что на эти деньги можно приготовить восемь блюд на четверых человек.

Можно ли бюджетно накрыть праздничный стол? В материале KP.RU доказано, что за 2023 рубля можно приготовить восемь блюд, причем не гнушаясь скидками и самыми дешевыми продуктами. Одно «но» все же есть — в списке покупок нет алкоголя.

Запеченная курица

Курица — 1,5 килограмма;

кислые яблоки — 2 штуки;

чернослив — 100 граммов;

соль и специи.

Курицу моем, сушим, натираем солью и специями, маринуем час-два. Очищенные яблоки надо нарезать и начинить ими курицу вместе с черносливом. Завернуть тушку в два слоя фольги и отправить в духовку на час на 200 градусов. Затем убираем вернхий слой фольги, поливаем курицу выделившимся соком и ставим обратно примерно на час.

Запеченная картошка

Картофель — 2 килограмма;

подсолнечное масло;

чеснок — 6-8 зубчиков;

соль и специи.

Картофель чистим и режем, добавляем к нему подсолнечное масло, соль, выдавленный чеснок и специи. Далее — в духовку на 180 градусов примерно на 60-80 минут.

Оливье

Вареная колбаса — 300 граммов;

маринованные огурцы — 300 граммов;

зеленый горошек — 380 граммов;

яйца — 4 штуки;

картофель — 4 штуки;

морковь — 1 штука;

майонез и зелень.

Нарезаем колбасу, огурцы, вареные яйца, картофель и морковь. Все смешиваем, добавляем горошек, заправляем майонезом.

Селедка под шубой

Слабосоленая селедка — 1 штука;

картофель — 3 штуки;

яйца — 3 штуки;

свекла — 2 штуки;

морковь — 2 штуки;

луковица — 1 штука;

майонез и молотый перец.

Варим свеклу, картошку, морковку и яйца, чистим и натираем на крупной терке. Селедку и лук нарезаем. Салат выкладываем слоями: картошка, майонез, селедка, лук, морковь, майонез, яйца, майонез, свекла, майонез.

Заливное с курицей

Курица — 700 граммов;

вода — 900 миллилитров;

луковица — 1 штука;

морковь — 1 штука;

чеснок — 3 зубчика;

лавровый лист — 2 штуки;

желатин — 20 граммов.

Доводим до кипения курицу, очищенную морковь и луковицу в шелухе. Через 40 минут морковку вынимаем, добавляем чайную ложку соли, лавровые листики и оставляем еще на полтора часа. Луковицу выбрасываем, курицу вынимаем, охлаждаем, отделяем мясо от костей и режем его на мелкие кусочки. Минут через 15 часть бульона переливаем в миску. Высыпаем в эту миску желатин, размешиваем, через полчаса выливаем содержимое стакана в кастрюлю к остальному бульону и тщательно размешиваем. В формы для заливного выкладываем курицу, смешиваем ее с порезанной морковкой и пропущенным через пресс чесноком. Добавляем листья петрушки. Заливаем смесь бульоном, охлаждаем и отправляем застывать в холодильник.

Рулетики из лаваша

Лаваш — 2 штуки;

крабовые палочки — 200 граммов;

вареные яйца — 3 штуки;

маринованные огурцы — 150-200 граммов;

зелень и майонез.

Начинку нарезаем и смешиваем с майонезом. На лаваш выкладывает по половине начинки, скатываем лаваши в рулеты и нарезаем кусочками.

Бутерброды со шпротами

Ржаной хлеб — 1 штука;

банка шпрот — 1 штука;

чеснок и маринованные огурцы.

Хлеб нарезаем ломтиками, обжариваем на сковороде с двух сторон без масла. Натираем хлеб чесноком, выкладываем сверху нарезанные огурцы и шпроты.

Банановый торт

Коржи вафельные — 1 упаковка;

бананы — 5 штук;

банка сгущенки.

Мажем каждый корж сгущенкой и выкладываем сверху нарезанные бананы. Укладываем такие коржи со сгущенкой и бананами друг на друга. Желательно дать ему постоять в холодильнике несколько часов.

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