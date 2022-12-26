«Не переживайте»: Лукашенко сделал прогноз на 2023 год

Белорусский глава считает, что наступление Нового года привнесет значительные изменения в настроения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал прогноз на 2023 год. По словам политика, наступающий год сулит всем небывалое счастье и успех. Таким мнением Лукашенко поделился с журналистами во время визита на неформальную встречу лидеров СНГ.

«Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально», — ответил белорусский главнокомандующий на вопрос корреспондентов об ожиданиях от 2023 года.

Лукашенко также отметил, что перед началом саммита у него «среднее» настроение, однако приближающийся Новый год с каждым днем делает его лучше.

Лидеры стран СНГ собрались в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. На саммит президент РФ Владимир Путин пригласил коллег еще во время встречи Евразийского экономического союза в Бишкеке. Похоже, что предновогодние неформальные собрания лидеров СНГ превращаются в настоящую традицию.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили планы на будущее в Минске. Лидеры двух государств проговорили основные направления развития энергетики, экономики и безопасности. Сообщается, что Росатом строит в Белоруссии атомную станцию. Второй энергоблок запустят уже в начале 2023 года.

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов признался, что вопреки теориям западных СМИ, у России нет заинтересованности в поглощении Белоруссии. В том числе, в энергетическом плане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минск договорился с Москвой о помощи в реструктуризации долга.