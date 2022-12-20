Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга

Глава России Владимир Путин на переговорах в Минске отнесся с пониманием к просьбам Белоруссии.

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил о договоренности с Российской Федерацией по кредитной поддержке и реструктуризации долга перед российскими финансовыми институтами. Точная сумма будет определена позднее.

Президенты стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко, занимают абсолютно солидарную позицию в данном вопросе. Безусловно, отметил Головченко, возникают экономические нюансы, но они будут разрешены благодаря взаимному уважению и пониманию.

«Мы услышали от президентов (по итогам прошедших в Минске переговоров — ред.) абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег», — заявил Роман Головченко в беседе с изданием «СБ. Беларусь сегодня».

Кроме того, премьер Белоруссии подчеркнул, что Владимир Путин и Александр Лукашенко работают по десяти конкретным направлениям.

Переговоры Лукашенко и Путина состоялись 19 декабря. Стороны обсудили экономические вопросы и тему создания единого оборонного пространства.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова касательно публикаций о визите Владимира Путина в Минск для склонения страны к участию в спецоперации.