«Излучайте добро»: солистка Artik & Asti Севиль поздравила россиян с Новым годом

Певица Севиль в начале уходящего года вошла в состав группы Artik & Asti. Смена солистки вызвала множество пересудов, сравнений с Анной Дзюба, которая отправилась в свободное плавание.

Продюсер и исполнитель коллектива Артем Умрихин после смены солистки подчеркивал, что Севиль это не Asti, а полноценный музыкант и вокалистка с индивидуальным тембром, собственным окрасом в голосе и харизмой. И девушка это доказала поклонникам. В конце года Artik & Asti получили премию «Золотой граммофон» от «Русского радио» и «Песню года» за первый их совместный трек «Гармония».

«Дорогие девушки! Дорогие зрительницы Пятого канала! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Пусть ваши все мечты сбываются! Будьте счастливы! Излучайте тепло, добро, женственность. Я вас очень сильно люблю. С Новым счастьем!» — поздравила Севиль читателей 5-tv.ru.

К слову, в этом году читатели 5-tv.ru подарили группе Artik & Asti более 50 тысяч просмотров новостей с их упоминанием.