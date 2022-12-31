Илья Авербух пожелал в Новом 2023 году ценить каждое мгновение

В период новогодних праздников все стараются провести время с семьей. Знаменитости не исключение. Фигурист Илья Авербух специально для 5-tv.ru записал видеопоздравление с Новым 2023 годом, в котором особо отметил семейные ценности.

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю спокойствия, благополучия. Естественно, здоровья! Берегите свои семьи. Цените каждое мгновение. Держаться вместе — это очень важно сейчас. Уважать друг друга. Поддерживать друг друга. И я уверен, что много улыбок, счастливых улыбок будет у каждого из нас в 2023 году», — подчеркнул фигурист.

В семье Ильи Авербуха и актрисы Лизы Арзамасовой подрастает годовалый сын Лев. Пара, несмотря на занятость, старается проводить с ним много времени и даже берут его на репетиции.