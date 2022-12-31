Карен Арутюнов поздравил россиянок с Новым годом в образе мачо

Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 6

В эту праздничную ночь никто не должен чувствовать себя одиноким.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Персонально для девушек необычное поздравление с Новым 2023 годом специально для 5-tv.ru записал продюсер, актер и стендап-комик Карен Арутюнов в образе мачо:

«Эй, привет, красотка! Одна здесь отдыхаешь? Если что в новогоднюю ночь я могу заехать! С Новым годом тебя!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал о приметах на Новый год, которые реально изменят жизнь.

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