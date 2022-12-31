Карен Арутюнов поздравил россиянок с Новым годом в образе мачо

Персонально для девушек необычное поздравление с Новым 2023 годом специально для 5-tv.ru записал продюсер, актер и стендап-комик Карен Арутюнов в образе мачо:

«Эй, привет, красотка! Одна здесь отдыхаешь? Если что в новогоднюю ночь я могу заехать! С Новым годом тебя!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал о приметах на Новый год, которые реально изменят жизнь.