Карен Арутюнов поздравил россиянок с Новым годом в образе мачо

В эту праздничную ночь никто не должен чувствовать себя одиноким.
Эксклюзив
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Персонально для девушек необычное поздравление с Новым 2023 годом специально для 5-tv.ru записал продюсер, актер и стендап-комик Карен Арутюнов в образе мачо:
«Эй, привет, красотка! Одна здесь отдыхаешь? Если что в новогоднюю ночь я могу заехать! С Новым годом тебя!»
Ранее 5-tv.ru рассказывал о приметах на Новый год, которые реально изменят жизнь.
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