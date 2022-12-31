Анастасия Волочкова пожелала в Новом 2023 году из себя ничего не лепить и быть собой

Никогда себе не изменяйте и оставайтесь собой. Это жизненный принцип балерины Анастасии Волочковой, которому она пожелала всех придерживаться в Новом 2023 году. Видеопоздравление заслуженная артистка РФ записала специально для 5-tv.ru.

«Я хочу пожелать всем любви, радости, счастья. Пожелать быть самими собой, настоящими, естественными. Не пытаться из себя что-то лепить, просто быть искренними и теми, кем вы являетесь. Всем большой удачи и чтобы всем было хорошо», — подчеркнула балерина.

К слову, Волочкова живет по этому принципу на 100%. В канун Нового года она объявила о свадьбе и планирует выйти замуж в образе Снегурочки.