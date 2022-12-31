Анастасия Волочкова пожелала в Новом 2023 году из себя ничего не лепить и быть собой

Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 12

Известная российская балерина ежегодно на первых полосах всех СМИ и никогда не изменяет себе.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Никогда себе не изменяйте и оставайтесь собой. Это жизненный принцип балерины Анастасии Волочковой, которому она пожелала всех придерживаться в Новом 2023 году. Видеопоздравление заслуженная артистка РФ записала специально для 5-tv.ru.

«Я хочу пожелать всем любви, радости, счастья. Пожелать быть самими собой, настоящими, естественными. Не пытаться из себя что-то лепить, просто быть искренними и теми, кем вы являетесь. Всем большой удачи и чтобы всем было хорошо», — подчеркнула балерина.

К слову, Волочкова живет по этому принципу на 100%. В канун Нового года она объявила о свадьбе и планирует выйти замуж в образе Снегурочки.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря

Последние новости

13:12
Бойтесь Нового года: экстрасенс объяснил, почему 31 декабря — смертоносная дата
12:47
Сердце в рубцах: блогер из США Кинан Кэхилл умер в 27лет
12:39
Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI
12:34
В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракт в Доме правительства
12:19
Ловушка для ВСУ: Россия применила новую тактику ракетных ударов по Украине
12:00
Бойся своих желаний: чего хотел Юра Шатунов за три дня до смерти

Сейчас читают

Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: самые громкие похороны 2022-го
В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
«Выживают сильнейшие»: Киркоров назвал самых преданных сцене артистов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023