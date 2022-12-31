Ковальчук и Чумаков пожелали счастья в Новом 2023 году: Чаще будьте с близкими

Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 5

Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса из года в год является примером крепкого семейного счастья и светлой любви.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Скоро пробьют куранты и множество пожеланий полетит с наступившим Новым 2023 годом со всех уголков Земли. Свои пожелания специально для 5-tv.ru записали Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.

«Уважаемый Пятый канал. Поздравляем всех вас и ваших зрителей с Новым годом. Желаем вам такой же красоты, коей владею я к счастью. И владейте друг другом. Плодитесь, наслаждайтесь и повышайте культурный уровень. Слушайте наши песни», — отметил Чумаков.

«Я желаю вам просто прекрасных новостей в следующем году. Возможности проводить как можно больше времени со своими близкими. И купаться в этой замечательной атмосфере любви. Будьте счастливы», — добавила в свою очередь Юлия.

«А специально для вас звучит песня «Я куплю тебе дом» группы «Лесоповал», — не удержался от шутки Алексей.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук одна из ярчайших пар российского шоу-бизнеса, которая из года в год подает пример крепкой семейной жизни.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря

Последние новости

13:12
Бойтесь Нового года: экстрасенс объяснил, почему 31 декабря — смертоносная дата
12:47
Сердце в рубцах: блогер из США Кинан Кэхилл умер в 27лет
12:39
Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI
12:34
В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракт в Доме правительства
12:19
Ловушка для ВСУ: Россия применила новую тактику ракетных ударов по Украине
12:00
Бойся своих желаний: чего хотел Юра Шатунов за три дня до смерти

Сейчас читают

Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: самые громкие похороны 2022-го
В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
«Выживают сильнейшие»: Киркоров назвал самых преданных сцене артистов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023