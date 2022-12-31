Ковальчук и Чумаков пожелали счастья в Новом 2023 году: Чаще будьте с близкими

Скоро пробьют куранты и множество пожеланий полетит с наступившим Новым 2023 годом со всех уголков Земли. Свои пожелания специально для 5-tv.ru записали Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.

«Уважаемый Пятый канал. Поздравляем всех вас и ваших зрителей с Новым годом. Желаем вам такой же красоты, коей владею я к счастью. И владейте друг другом. Плодитесь, наслаждайтесь и повышайте культурный уровень. Слушайте наши песни», — отметил Чумаков.

«Я желаю вам просто прекрасных новостей в следующем году. Возможности проводить как можно больше времени со своими близкими. И купаться в этой замечательной атмосфере любви. Будьте счастливы», — добавила в свою очередь Юлия.

«А специально для вас звучит песня «Я куплю тебе дом» группы «Лесоповал», — не удержался от шутки Алексей.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук одна из ярчайших пар российского шоу-бизнеса, которая из года в год подает пример крепкой семейной жизни.