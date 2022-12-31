Пашу в Новом 2023 году пожелал не спасать всех сразу, а тех кто рядом

Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 7

Уходящий 2022 год принес много испытаний, но всегда нужно оставаться человеком и делать мир вокруг себя лучше.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Под брызги шампанского мы проводили 2022 год, который принес нам множество испытаний. В специально записанном для 5-tv.ru видеопоздравлении продюсер Пашу (Павел Кирьянов) пожелал в Новом 2023 году делать мир вокруг себя лучше.

«Желаю вам в Новом году обрести спокойствие, обрести еще больше любви, взаимопонимания и желания творить, созерцать и делать окружающих вас людей чуточку счастливее, добрее и прекраснее. Будете делать это вокруг своих людей, они сделают вокруг других. Поэтому не спасаем всех сразу, спасаем тех, кто рядом с вами», — добавил Пашу.

В феврале у Пашу и его супруги певицы Ханны родится второй ребенок. Продюсер признается, что рожать поедут за границу, иначе работа не даст побыть наедине.

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