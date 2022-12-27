Полный блэкаут: европейцев предупредили об отключениях электроэнергии

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 154

В Австрии объявили о скором отключении электроэнергии в ЕС

Полный блэкаут: европейцев предупредили об отключениях электроэнергии

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Читайте нас в: Дзен Новости

Уже в ближайшие месяцы в странах Европы возможны сбои в энергетике.

Времена, когда Европу все-таки отключат от электричества совсем не за горами. Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер в интервью Die Welt объяснила, что это точно произойдет в ближайшее время.

«Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, наступят ли они, а в том, когда они наступят», — заявила она.

Таннер добавила, что причиной тому является конфликт на Украине. Но что же делать жителям ЕС? По ее словам, не делать вид, что это теория, а быть готовыми к отключениям электричества: сделать запасы воды, продуктов и других необходимых для жизни вещей.

Ведь согласно статистике, около трети граждан Австрии не смогут обеспечить себя всем необходимым уже на четвертый день отключения.

В попытке остановить подорожание энергии и замедлить инфляцию, Евросоюз решился и вовсе на беспрецедентные меры — ввел потолок цен еще и на газ, правда, не только российский, а любой, поступающий в Европу.

Судя по заголовкам последних перед каникулами газет, никакого счастливого Рождества. И хозяйкам на заметку только одно с телеэкранов советуют: как сэкономить на праздничном столе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рождественский хаос накрыл Европу из-за кризиса.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 декабря

Последние новости

18:56
Фильм «Ирония судьбы» вошел в список лучшего новогоднего кино в США
18:44
Военкор объяснил, почему бойцы ВС РФ не будут брать в плен боевиков «Азова»*
18:30
Полтора года ада: жена Пономаренко рассказала о тяжелых днях борьбы артиста
18:22
«Работаем над этим вопросом»: 74-летний Шуфутинский готовится стать отцом
18:12
«Какой год, такие и зайцы»: в Мегионе жители высмеяли неприличную снежную фигуру
17:55
Полный блэкаут: европейцев предупредили об отключениях электроэнергии

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Проверьте себя: сможете ли вы сдать ЕГЭ про культуру и науку России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023