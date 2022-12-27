Полный блэкаут: европейцев предупредили об отключениях электроэнергии

Уже в ближайшие месяцы в странах Европы возможны сбои в энергетике.

Времена, когда Европу все-таки отключат от электричества совсем не за горами. Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер в интервью Die Welt объяснила, что это точно произойдет в ближайшее время.

«Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, наступят ли они, а в том, когда они наступят», — заявила она.

Таннер добавила, что причиной тому является конфликт на Украине. Но что же делать жителям ЕС? По ее словам, не делать вид, что это теория, а быть готовыми к отключениям электричества: сделать запасы воды, продуктов и других необходимых для жизни вещей.

Ведь согласно статистике, около трети граждан Австрии не смогут обеспечить себя всем необходимым уже на четвертый день отключения.

В попытке остановить подорожание энергии и замедлить инфляцию, Евросоюз решился и вовсе на беспрецедентные меры — ввел потолок цен еще и на газ, правда, не только российский, а любой, поступающий в Европу.

Судя по заголовкам последних перед каникулами газет, никакого счастливого Рождества. И хозяйкам на заметку только одно с телеэкранов советуют: как сэкономить на праздничном столе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рождественский хаос накрыл Европу из-за кризиса.