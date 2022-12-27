Военкор объяснил, почему бойцы ВС РФ не будут брать в плен боевиков «Азова»*

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Военкор Коц: российские военные не будут брать в плен боевиков «Азова»*

Военкор объяснил, почему бойцы ВС РФ не будут брать в плен боевиков «Азова»*

Фото: www.globallookpress.com / Sadak Souici

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Разгромленная в Мариуполе неонацистская банда возрождается в Незалежной и вербует новых членов в свои ряды.

Российские бойцы не будут брать в плен боевиков националистической группировки «Азов»*, которую собираются возродить на Украине. Такое мнение высказал военный корреспондент Андрей Коц в комментарии URA.RU.

До этого сообщалось о возрождении в Незалежной формирования «Азов», которое частично было уничтожено, а частично пленено российскими военными в Мариуполе. Отмечается, что сейчас якобы формируется уже третий отряд группировки.

«Они весь этот год готовили резерв и сейчас из него будут создавать новые кадровые части. Плюс уже прошла новость, что там будут воевать „азовцы“, которых мы пленили в „Азовстали“. Видимо, их обменяли на наших военнопленных. Это говорит о том, что „азовцев“ больше никто в плен брать не будет», — заявил Коц.

Он добавил, что «Азов» и сейчас обладает большим личным составом, так как в Мариуполе сдалась далеко не вся организация. Коц считает, что реальная численность группировки намного выше, чем у стандартного мотострелкового полка. Несомненно и то, что ряды формирования уже пополнили новые единомышленники, прежде не обладавшие достаточной боевой и идеологической подготовкой, отметил военкор.

На днях члены запрещенной в России группировки устроили на Украине оккультно-нацистский праздник «День мертвых», извратив древнее славянское торжество в честь зимнего солнцестояния и смешав в кучу верования предков с мифами скандинавов. Центральным действом «шоу» стало особо любимое неонацистами факельное шествие.

Примечательно, что сборище прошло на следующий день после того, как в Израиле «азовцы» пытались убедить всех, что их организация якобы очистилась от темного прошлого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские власти запретили финансировать украинский националистический батальон «Азов».

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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