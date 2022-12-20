Озарение? США запретили выделять средства нацбатальону «Азов»*

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 73

Проект бюджета США на 2023 финансовый год запрещает выделять помощь батальону «Азов»*

Озарение? США запретили выделять средства нацбатальону «Азов»*

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Вашингтон отвел миллиарды долларов на помощь киевскому режиму, но самых известных националистов оставил без денег. Для вида?

Американские власти не разрешили финансировать украинский националистический батальон «Азов»*. Это следует из проекта одобренного бюджета США на следующий год. Новый расчет предусматривает 44,9 миллиарда долларов в качестве экстренной помощи Украине и союзникам Штатов по НАТО. Однако в документе есть важная сноска, что данные средства не могут быть ориентированы на поддержку нацбатальона.

«Ни одна из статей расходов, предусмотренных данным документом, не может быть использована для представления оружия, финансирования подготовки или оказания содействия в ином виде батальону «Азов», — говорится в протоколе.

Накануне законопроект о финансировании американской деятельности в 2023 году на сумму 1,7 триллиона долларов был внесен в Конгресс США. В том числе он предполагает 2,4 миллиарда на расселение, поддержку и уроки английского для украинских беженцев и девять миллиардов долларов на обучение украинских военных.

Видимо, Вашингтону нравится тратить деньги на украинский кризис, ведь увеличением военной помощи Штаты только усугубляют ситуацию. Чего добивается американское правительство? Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-сотрудник Белого дома обвинил США в разжигании ядерной войны из-за Украины.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.

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Озарение? США запретили выделять средства нацбатальону «Азов»*

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