«Сокращают время»: как «обезвредить» подарки с плохой энергетикой?

Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 4

Презенты могут сделать жизнь невыносимой, если с ними не «договориться».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Подарки с плохой энергетикой — опасная вещь: их и выкинуть жалко, и хранить не к добру. Но есть способы, которые помогают нейтрализовать злую силу этих предметов. О том, как это сделать, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

К примеру, если вам решили подарить дорогой нож или ультрасовременную бритву, то эксперт рекомендует совершить над такими вещами своеобразный ритуал. Тогда можно расслабиться и не ждать, когда жизнь начнет пускать в спину дротики.

«Во-первых, нужно своими словами обязательно проговорить над таким предметом: „Я тебя принимаю, ты не несешь мне никакой агрессивной жесткой энергии. Ты пришел ко мне с добрым посылом“. То есть, вы занимаетесь такой бытовой магией с этим предметом. Ведете некое такое волновое энергетическое перепрограммирование», — рассказала Абравитова.

С часами, как еще с одним «нехорошим» подарком, стоит действовать по похожему сценарию и помнить, что он требует человеческого общения. Дело в том, что с появлением в доме этот предмет — хозяин вашего времени и планов. Хотите многое успеть — попросите об этом с поклоном.

«"Друг, я прошу тебя помогать мне во всем. Я прошу тебя, где нужно, сокращать для меня время, а где нужно — растягивать. Я прошу тебя служить мне». То есть вы, скажем, с таким дружественным партнерством, посылом подходите к этим часам и реально договариваетесь о взаимном партнерстве. «Я за тобой ухаживаю, я тебя вовремя завожу, я тебя вовремя чищу, я тебя храню утром в бархатной коробочке». То есть, вот такая бытовая магия. Она очень хорошо работает, и она может вас сохранить от каких-нибудь неприятных историй, связанных с этими подарками», — советует таролог.

Если же вам дарят спиртные напитки и сладости подозрительные и малознакомые люди, лучше вообще не церемониться и отправить их в урну. Важно помнить, что вокруг много людей, увлекающихся магией. Как правило, этим злоупотребляют девушки: выпьете рюмку-другую, и влюбитесь безнадежно и бесповоротно.

Или можно поступить другим образом: поставьте такую бутылочку вина или коньяка на общий стол — на других заклинание точно не подействует.

«Либо можно передарить подарок человеку того пола, от которого вы получили подарок. Если девушка получила его от молодого человека, то лучше подарить молодому человеку», — объяснила Абравитова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сбудется ли новогоднее желание, если нарушил ритуал в процессе.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 декабря

Последние новости

19:10
Удастся ли Владимиру Зеленскому добиться войны между Россией и НАТО
18:56
Фильм «Ирония судьбы» вошел в список лучшего новогоднего кино в США
18:44
Военкор объяснил, почему бойцы ВС РФ не будут брать в плен боевиков «Азова»*
18:30
Полтора года ада: жена Пономаренко рассказала о тяжелых днях борьбы артиста
18:22
«Работаем над этим вопросом»: 74-летний Шуфутинский готовится стать отцом
18:12
«Какой год, такие и зайцы»: в Мегионе жители высмеяли неприличную снежную фигуру

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Проверьте себя: сможете ли вы сдать ЕГЭ про культуру и науку России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023