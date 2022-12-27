«Почему я не сделал это раньше?» — Ярушин пожалел о потерянных из-за алкоголя годах

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 150

Звезда «Универа» Стас Ярушин рассказал, как выбрался из алкогольной ямы

«Почему я не сделал это раньше?» — Ярушин пожалел о потерянных из-за алкоголя годах

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Из-за пагубного пристрастия актер мог лишиться семьи и перестать сниматься в кино.

Стас Ярушин стал приверженцем здорового образа жизни. Актер и музыкант полностью отказался от алкоголя, а также сигарет и кальяна. Однако так было далеко не всегда. Об этом сообщает Starhit.ru.

В откровенном разговоре на одном из YouTube-шоу 41-летний Стас Ярушин признался, что всегда любил веселиться. Каждая вечеринка сопровождалась большим количеством алкоголя. Только в 35 лет он понял, что надо остановиться. Особую роль в этом сыграла супруга артиста Алена. Она предупредила Ярушина, что он может потерять семью и все остальное.

«Спустя два года понял, каким был дураком, почему я не сделал этого раньше? Спустя четыре года я выпустил два музыкальных альбома и сделал столько, сколько не делал за все те годы. Спустя пять лет сижу и думаю: „Какого черта не сделал это раньше? Вот правда“», — отметил Стас Ярушин.

Актер признался, что кроме семьи мог потерять и работу. Из-за постоянных гулянок он начал пропускать съемки «Универа». За это руководство проекта оштрафовало его на крупную сумму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что побороть алкоголизм смог и Дима Билан.

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