В Узбекистане 18 детей скончались после приема индийского лекарства от ОРВИ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Все умершие несовершеннолетние около недели принимали сильно превышающую дозу препарата для детей. Он был приобретен родителям без рецепта врача.

В Узбекистане 18 детей скончались после приема индийского лекарства от ОРВИ

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

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В Узбекистане умерли 18 детей, принимающие индийский лекарственный препарат «Док-1 Макс» и лечившиеся от острой респираторной вирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

«Установлено, что умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали этот препарат дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день по 2,5-5 миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей», — сказано в сообщении.

Препарат детям давали родители, которые приобретали его без рецепта врача. Вместе с тем неверная была и дозировка из-за наличия в составе парацетамола. Кроме того, лабораторные исследования показали — в сиропе присутствует и этиленгликоль — токсичное вещество, вызывающее рвоту, потерю сознания, судороги, проблемы с сердечно-сосудистой системой и острую почечную недостаточность.

Сейчас препарат уже снят с продажи во всех аптеках. Собранные документы переданы в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может обернуться сильным стрессом для детей празднование Нового года.

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