Столкновение лыжников Большунова и Устюгова сорвало для обоих гонку на Кубке РФ

Громкий скандал разгорается в российском спорте. И в его центре два олимпийских чемпиона. В полуфинальном забеге на Кубке России по лыжным гонкам на крутом повороте столкнулись Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Судя по кадрам телеканала «Спортивный», оба рухнули на вираже. Большунов буквально прокатился лицом по снегу. Вот так он выглядит теперь.

В итоге гонка сорвана для обоих, ни один из прославленных лыжников не смог пробиться в финал. И теперь, они обвиняют друг друга. Большунов считает, что Устюгов зацепил его специально. Тот, в свою очередь, ответил, что просто хотел опробовать более жесткую контактную борьбу.