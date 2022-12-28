Сотрудничавшую с РФ чиновницу из Херсонской области в Киеве осудили на 15 лет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Срок соразмерен с тем, который обычно дают госпреступнику, отметил представитель администрации Снигиревского района региона.

Сотрудничавшую с РФ чиновницу из Херсонской области в Киеве осудили на 15 лет

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В Киеве к 15 годам приговорили чиновницу из Херсонской области за лояльность к России. Об этом РИА Новости рассказал глава российской администрации Снигиревского района региона Юрий Барбашов.

По словам Барбашова, помощница главы одного из сельсоветов региона Лариса Котляр некоторое время была в России, а после решила навестить родственников в Европе. Но на латвийской границе ее задержали и передали киевский властям. После чего судили. При этом обычной чиновнице невысокого ранга дали срок как государственному преступнику.

«Люди, которые жили при украинском режиме, закрывали глаза на то, что происходило на Донбассе, и считали, что остервенений украинского режима по отношению к жителям Донбасса их не коснется. Они считали, что не совершили никаких преступлений (по законам киевских властей — ред.), что просто раздавали пособия и гуманитарную помощь», — отметил Барбашов, назвав случившееся ярким примером репрессий против работавших с российской администрацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что на Украине к пожизненному заключению приговорили российского военного.

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