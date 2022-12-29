Самое слабое звено: названы непопулярные профессии в РФ в 2022 году
Самой дефицитной профессией в России в 2022 году стал токарь
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Специалисты проанализировали более семи миллионов вакансий и 16 миллионов резюме.
Самой непопулярной профессией в 2022 году стала специальность токаря, врача и дворника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала по поиску работы HeadHunter. Таким образом, на токарей приходится 0,6 резюме на вакансию, а на врачей и дворников чуть больше. Также наименьшую популярность имели вакансии главных врачей и заведующих отделением, машинисты, агрономы, слесари, повара, зоотехники и сварщики. У всех специальностей приблизительно одинаковый показатель.
Для исследования специалисты проанализировали более семи миллионов вакансий и 16 миллионов резюме, которые размещены сервисом в течение текущего года.
Что касается наиболее профицитных профессий, (имеют высокую популярность среди соискателей и высокую конкуренцию за рабочие места), исключая руководящие должности, наибольшим спросом пользуются бортпроводники. В частности, речь идет о 900 резюме на одну вакансию. Кроме того, в списке находятся дата-сайентист (90 резюме на вакансию), механик, бизнес-аналитик, лаборант, методист, комплаенс-менеджер, специалист по взысканию задолженности, инженер пусконаладочных работ (ПНР) и BI-аналитик.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как подросткам найти работу в России.
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