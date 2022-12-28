Парламент Казахстана рассмотрит вопрос отмены закона о первом президенте страны

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

Сейчас в стране действует закон, определяющий привилегии Нурсултана Назарбаева и его семьи.

Парламент Казахстана рассмотрит вопрос отмены закона о первом президенте страны

Фото: © РИА Новости / Абзал Калиев

Читайте нас в: Дзен Новости

Вопрос об отмене закона о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве рассмотрят на пленарном заседании депутаты казахского парламента. Об этом заявил журналистам председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов.

Уточняется, что законопроект нацелен на реализацию изменений в конституции страны по итогам референдума. Таким образом «исключен пункт, предусматривающий норму о том, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются конституцией республики и конституционным законом».

Сейчас в республике действует закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы». Он определяет привилегии политика, а также привилегии членов его семьи. Конкретно речь идет о том, что Назарбаев имеет право выступать перед народом, перед парламентом и на заседаниях правительства. Кроме того, бывший глава страны обладает неприкосновенностью. Летом в Казахстане прошел референдум о поправках к конституции. За их принятие проголосовали более 77% избирателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Казахстане проходили внеочередные президентские выборы.

-3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.93
1.48 74.18
1.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря

Последние новости

11:57
Россия никогда не оставит Сербию, сколько бы Запад не пытался ее уничтожить
11:55
«Рыбинского маньяка» приговорили к пожизненному сроку за убийства детей
11:45
«Собака лает»: Захарова ответила на призыв Киева выгнать Россию из ООН
11:29
Не успевала за Лео: раскрыта истинная причина разрыва Ди Каприо с моделью Хадид
11:17
Парламент Казахстана рассмотрит вопрос отмены закона о первом президенте страны
11:00
Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» пройдет под контролем экспертов Group-IB

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Проверьте себя: сможете ли вы сдать ЕГЭ про культуру и науку России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023