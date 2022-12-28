На политолога Сатановского заявили в полицию за клевету о ветеранах ВОВ

За оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны подали заявление в полицию на политолога Евгения Сатановского. По данным 5-tv.ru, речь также идет о распространении в СМИ клеветы об орденах и великих русских личностях. Полицейские проводят проверку.

В Telegram-каналах уточняется, что гражданин, подавший заявление, увидел телепрограмму, где выступил ученый-востоковед, и огорчился после слов Сатановского о ветеранах. По мнению заявителя, политолог наговорил много лишнего. Теперь речами героя программы займутся следователи.

К слову, недавно эксперт объяснял, почему Прибалтика ненавидит Россию. Он отмечал, дело далеко не в простых смертных. Как рыба тухнет с головы, так и власти отравляют людей своей злобой.

«Нас ненавидят все, кто по должности, штатному расписанию и политическим перспективам должен нас ненавидеть. Нас не страны ненавидят и не население этих стран. Нас ненавидит узенькая прослойка тех ублюдков, которые ими руководят», — говорил Сатановский.

По его мнению, правительство России долгие годы вело политику, спускавшую с рук другим государствам грубые высказывания и действия в адрес РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Сатановский высмеял латвийского депутата.