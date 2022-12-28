«Копейки в кармане»: Лолита откровенно рассказала о голодных временах

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 19

Лолита вспомнила о бедственном положении после премьеры собственного шоу

«Копейки в кармане»: Лолита откровенно рассказала о голодных временах

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Популярная артистка сталкивалась со многими трудностями в жизни, но всегда старалась выходить из непростых ситуаций победителем.

Лолита Милявская по праву может говорить, что «сделала себя сама». В преддверии Нового года певица снялась в музыкальном фильме «Voice спасает Новый год», где сыграла саму себя. Однако ее путь к успеху был тернистым. Об откровенных воспоминаниях артистки пишет dni.ru.

Прежде чем стать востребованной и успешной, Лолите пришлось пережить безденежье и даже голод. В ее жизни случался Новый год, когда единственным доступным блюдом был салат «Оливье» и докторская колбаса. Также она не стеснялась сдавать бутылки, чтобы получить хоть немного денег.

Однако работа всегда была для нее в приоритете. Именно поэтому свои первые большие деньги артистка вложила в «Шоу разведенной женщины». На проект ушло 146 тысяч долларов.

«При этом денег на банкет уже не оставалось, и помню, как все меня спрашивали, где он будет после концерта. А у меня оставалось ровно 100 долларов в кармане, которые надо было потратить на себя, маму, ребенка и няню», — поделилась воспоминаниями певица.

По словам Лолиты, после шоу ее вновь настигло безденежье: больших гонораров получить не удавалось. При этом она не жалеет о том, что потратила гигантскую по тем временем сумму на премьеру своей шоу-программы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита облюбовала новый аксессуар в виде короны.

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