Корона не жмет: Лолита Милявская вышла из дома с говорящим украшением на голове

Знаменитость уверенна, что стилисты одобрят заданный ей модный тренд.

Певица Лолита Милявская вышла из дома в короне с зелеными камнями. Она рассказала подписчикам, что начинает вести фешн-блог и хочет поделиться последними трендами, которые, возможно, задает сама. Своим модным видео-советом звезда шоу-бизнеса поделилась в социальных сетях.

58-летняя артистка не боится экстравагантных образов и ярких деталей. Она уверена, что ее друг — историк моды Александр Васильев оценит тренд на короны. По словам Лолиты, будущее моды за сумасшедшими.

«Сейчас очень модно ходить в короне. Она ассоциируется с праздником, с Новым годом, и вы можете вспомнить детство. К этому можно пуховик и все остальное», — отметила певица.

Знаменитость в подписи к публикации объяснила, что украшение — самодельный подарок поклонницы, который она получила во время тура. Стоит отметить, что аксессуар очень хорошо сочетался с сумкой в тон короны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита Милявская раскрыла интимные подробности предстоящей новогодней ночи.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.