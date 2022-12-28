Ложные надежды Киева на дипломатический авторитет Запада усугубят трения между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести мирный саммит без участия России, однако его никто не поддержал. Об этом сообщает китайское издание The Global Times.

«Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до начала любых прямых разговоров о мире Россия должна предстать перед международным трибуналом за свои „военные преступления“. Это абсолютно нереалистичная мечта Киева», — говорится в сообщении журналистов.

Авторы материала добавили, что Запад готов и дальше поддерживать Украину в том положении, в котором она находится сейчас. Помочь ей победить или хотя бы получить перевес в конфликте никто даже не пытается.

«Дипломатия остается наиболее разумным и реалистичным способом достижения мира между Россией и Украиной. Сейчас ключ к нему находится в руках Запада, особенно Соединенных Штатов. Они должны помочь охладить ситуацию и продвинуть рациональность, а не раздувать пламя и помогать Киеву строить воздушные замки», — заключили сотрудники СМИ.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украине хорошо известны предложения Москвы по демилитаризации и денацификации подконтрольных киевскому режиму территорий.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Однако президент Украины Владимир Зеленский то и дело меняет свое решение. Так, недавно он назвал три шага, необходимых для наступления мира на Украине. Среди них: предоставление Киеву военной поддержки — современные танки, снаряды, реактивная артиллерия и ракеты, помощь стране со стороны Запада в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности в Незалежной и выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit. И Зеленский должен понимать, что все эти требования откровенно невозможны.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. В ответ на это страны «коллективного Запада» объявили России экономическую войну и начали накачивать Украину оружием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия предупредила НАТО о последствиях раздачи цифрового оружия через Украину.