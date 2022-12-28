Россия предупредила НАТО о последствиях раздачи цифрового оружия через Украину

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 672

Замглавы МИД Сыромолотов: НАТО раздает цифровое оружие через Украину без контроля

Россия предупредила НАТО о последствиях раздачи цифрового оружия через Украину

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Тема:
Украинский кризис

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отмечал глобальный характер украинского кризиса.

НАТО, по сути занимается бесконтрольной раздачей цифрового оружия через Украину, что может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего мира. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер», — поделился дипломат.

По словам Сыромолотова, сегодня под прицелом РФ, а завтра на этом месте может оказаться любое государство, «неугодное Вашингтону».

Перед этим член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик говорил, что конфликт в Незалежной находится за пределами одной страны. Запад использует Самостийную в качестве плацдарма для боевых действий против российской стороны.

Тогда же глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сообщал, Штаты и Североатлантический альянс хотят победы «на поле боя», чтобы уничтожить РФ. Лавров также отмечал, что действия украинского президента Владимира Зеленского и коллективного Запада подтверждают глобальный характер кризиса на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, удастся ли Владимиру Зеленскому добиться войны между Россией и НАТО.

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